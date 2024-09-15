«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ

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«Ньюкасл» на выезде победил «Вулверхэмптон» в матче 4-го тура АПЛ — 2:1.

Победу «сорокам» принесли голы Фабиана Шера (75-я минута) и Харви Барнса (80-я). Единственный гол хозяев забил Марио Лемина (36-я).

«Ньюкасл» (10 очков) поднялся на третье место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (1) идет 18-м в турнирной таблице.