19:04 | Футбол — Англия

"Вулверхэмптон" не смог превзойти достижение "Сандерленда" 22-летней давности

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В последнем туре чемпионата Англии "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Ливерпулю" (0:2) и не смог превзойти достижение "Сандерленда", который в сезоне-1996/97 также обыграл четыре команды из топ-6 чемпионата ("Манчестер Юнайтед" - 2:1, "Арсенал" - 1:0, "Астон Виллу" - 1:0 и "Челси" - 3:0).

Матчи "Вулверхэмптона" против топ-6

Тур

Соперник

Счет

3

Манчестер Сити (д)

1:1

6

Манчестер Юнайтед (г)

1:1

11

Тоттенхэм (д)

2:3

12

Арсенал (г)

1:1

15

Челси (д)

2:1

18

Ливерпуль (д)

0:2

20

Тоттенхэм (г)

3:1

22

Манчестер Сити (г)

0:3

30

Челси (г)

1:1

33

Манчестер Юнайтед (д)

2:1

31

Арсенал (д)

3:1

38

Ливерпуль (г)

0:2

Итого: +4=4-4, 16-18

Помимо четырех одержанных побед, "волки" еще четыре раза сыграли вничью и столько же раз проиграли. Таким образом, по набранным очкам в матчах с командами из первой шестерки, "Вулверхэмптон" занимает третье место, уступая только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". (Денис Аль-Юсифи)

Неофициальный зачет команд, занявших 1-7-е места, в матчах между собой

Команда

В

Н

П

М

О

Манчестер Сити

9

2

1

24-6

29

Ливерпуль

6

4

1

22-8

25

Вулверхэмптон

4

4

3

16-18

16

Арсенал

3

4

5

18-23

13

Челси

3

4

5

14-24

13

Тоттенхэм

3

1

8

15-20

10

Манчестер Юнайтед

1

5

6

10-21

8
0
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