"Вулверхэмптон" не смог превзойти достижение "Сандерленда" 22-летней давности

В последнем туре чемпионата Англии "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Ливерпулю" (0:2) и не смог превзойти достижение "Сандерленда", который в сезоне-1996/97 также обыграл четыре команды из топ-6 чемпионата ("Манчестер Юнайтед" - 2:1, "Арсенал" - 1:0, "Астон Виллу" - 1:0 и "Челси" - 3:0).
Матчи "Вулверхэмптона" против топ-6
|
Тур
|
Соперник
|
Счет
|
3
|
Манчестер Сити (д)
|
1:1
|
6
|
Манчестер Юнайтед (г)
|
1:1
|
11
|
Тоттенхэм (д)
|
2:3
|
12
|
Арсенал (г)
|
1:1
|
15
|
Челси (д)
|
2:1
|
18
|
Ливерпуль (д)
|
0:2
|
20
|
Тоттенхэм (г)
|
3:1
|
22
|
Манчестер Сити (г)
|
0:3
|
30
|
Челси (г)
|
1:1
|
33
|
Манчестер Юнайтед (д)
|
2:1
|
31
|
Арсенал (д)
|
3:1
|
38
|
Ливерпуль (г)
|
0:2
Итого: +4=4-4, 16-18
Помимо четырех одержанных побед, "волки" еще четыре раза сыграли вничью и столько же раз проиграли. Таким образом, по набранным очкам в матчах с командами из первой шестерки, "Вулверхэмптон" занимает третье место, уступая только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". (Денис Аль-Юсифи)
Неофициальный зачет команд, занявших 1-7-е места, в матчах между собой
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Манчестер Сити
|
9
|
2
|
1
|
24-6
|
29
|
Ливерпуль
|
6
|
4
|
1
|
22-8
|
25
|
Вулверхэмптон
|
4
|
4
|
3
|
16-18
|
16
|
Арсенал
|
3
|
4
|
5
|
18-23
|
13
|
Челси
|
3
|
4
|
5
|
14-24
|
13
|
Тоттенхэм
|
3
|
1
|
8
|
15-20
|
10
|
Манчестер Юнайтед
|
1
|
5
|
6
|
10-21
|
8