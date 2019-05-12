"Вулверхэмптон" не смог превзойти достижение "Сандерленда" 22-летней давности

В последнем туре чемпионата Англии "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Ливерпулю" (0:2) и не смог превзойти достижение "Сандерленда", который в сезоне-1996/97 также обыграл четыре команды из топ-6 чемпионата ("Манчестер Юнайтед" - 2:1, "Арсенал" - 1:0, "Астон Виллу" - 1:0 и "Челси" - 3:0).

Матчи "Вулверхэмптона" против топ-6

Тур Соперник Счет 3 Манчестер Сити (д) 1:1 6 Манчестер Юнайтед (г) 1:1 11 Тоттенхэм (д) 2:3 12 Арсенал (г) 1:1 15 Челси (д) 2:1 18 Ливерпуль (д) 0:2 20 Тоттенхэм (г) 3:1 22 Манчестер Сити (г) 0:3 30 Челси (г) 1:1 33 Манчестер Юнайтед (д) 2:1 31 Арсенал (д) 3:1 38 Ливерпуль (г) 0:2

Итого: +4=4-4, 16-18

Помимо четырех одержанных побед, "волки" еще четыре раза сыграли вничью и столько же раз проиграли. Таким образом, по набранным очкам в матчах с командами из первой шестерки, "Вулверхэмптон" занимает третье место, уступая только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". (Денис Аль-Юсифи)

Неофициальный зачет команд, занявших 1-7-е места, в матчах между собой