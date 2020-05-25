«Вулверхэмптон» не планирует отпускать Траоре и Хименеса, несмотря на интерес топ-клубов

«Вулверхэмптон» не собирается отпускать нападающих Адаму Траоре и Рауля Хименеса, несмотря на то, что футболистами интересуются топ-клубы, сообщает Daily Star.

По информации источника, «волки» хотят оставить лидеров у себя. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Траоре привлек интерес «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», а Хименес — интерес «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Реала».

В сезоне-2019/20 24-летний Траоре забил 6 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25,5 миллиона евро.

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 40 миллионов евро.