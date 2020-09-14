«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Вулверхэмптон» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Рауль Хименес и Ромен Саисс.

В следующем туре «Вулвз» предстоит домашний матч с «Манчестер Сити». Команда из «Шеффилда» в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:2 (0:2)

Голы: Хименес, 3 (0:1). Саисс, 6 (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макголдрик, 71), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 76), Ландстрем, Шарп, Макберни.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Саисс, Жоау Моутинью (Витинья, 86), Дендонкер, Хименес, Траоре, Поденсе (Невеш, 76), Педру Нету (Бур, 69).

Предупреждения: Иган, 33. Макберни, 39. Марсал, 90+1.

Судья: Дин.

14 сентября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн»