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Сегодня, 22:28

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Даниил Аршавский
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«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после прямого удара с углового в матче с «Вулверхэмптоном» (0:2).
Фото Reuters

«Вулверхэмптон» дома переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Авторами голов хозяев стали форвард Матеус Кунья, забивший прямым ударом с углового на 58-й минуте встречи, и нападающий Хван Хи Чан, поразивший ворота соперника в добавленное время.

На 47-й минуте игры капитан «МЮ» Бруну Фернандеш получил красную карточку и был удален с поля.

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение кряду и идет 14-м с 22 очками .

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 20:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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«МЮ» второй раз за неделю пропустил гол после прямого удара с углового
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
3
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
4
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
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38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 2 : 0
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
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