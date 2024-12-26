«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в АПЛ 26 декабря

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 18-м туре АПЛ в четверг, 26 декабря. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия), начало — в 20.30 по московскому времени.

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«Вулверхэмптон» после 17 туров занимал 18-е место в таблице АПЛ с 12 очками. У «МЮ» — 22 очка и 13-е место. «Волки» в предыдущем матче обыграли «Лестер» (3:0), а «красные дьяволы» уступили «Борнмуту» (0:3).