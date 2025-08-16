«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» сыграют в АПЛ 16 августа

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» сыграют в 1-м туре чемпионата Англии в субботу, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

16 августа, 19:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Вулверхэмптон» в сезоне АПЛ-2024/25 занял 16-е место с 42 очками. «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте с 71 очком.