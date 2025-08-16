«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в первом туре АПЛ, Холанн оформил дубль

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ — 4:0.

Дубль оформил Эрлин Холанн, по одному голу забили Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.

Во втором туре АПЛ «горожане» примет «Тоттенхэм» 23 августа. «Уондерерс» в этот же день сыграют на выезде с «Борнмутом».