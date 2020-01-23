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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: составы команд

22:26

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти — Моутинью, Невеш, Хонни Кастро — Траоре, Хименес, Педру Нету.

Запасные — Радди, Боли, Килмен, Гиббс-Уайт, Джилс, Жота, Эшли-Сил.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмину, Мане.

Запасные — Адриан, Матип, Уильямс, Фабинью, К. Джонс, Минамино, Ориги.

Трансляция матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

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