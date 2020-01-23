«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: составы команд
22:26
Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура чемпионата Англии.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти — Моутинью, Невеш, Хонни Кастро — Траоре, Хименес, Педру Нету.
Запасные — Радди, Боли, Килмен, Гиббс-Уайт, Джилс, Жота, Эшли-Сил.
«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмину, Мане.
Запасные — Адриан, Матип, Уильямс, Фабинью, К. Джонс, Минамино, Ориги.
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