«Вулверхэмптон» забил в добавленное время и вырвал победу над «Ливерпулем»

«Вулверхэмптон» выиграл у «Ливерпуля» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

В первом тайме голов забито не было. Защитник хозяев Родригу Гомеш на 78-й минуте открыл счет. Спустя 5 минут «красные» отыгрались — отличился Мохамед Салах. «Волки» вырвали победу благодаря голу бразильского хавбека Андре на 4-й добавленной минуте.

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 48 очками идет на 5-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

03 марта, 23:15. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

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