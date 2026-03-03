«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 3 марта

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» сыграют в 29-м туре чемпионата Англии во вторник, 3 марта. Начало матча на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия) — в 23.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

03 марта, 23:15. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Вулверхэмптон» набрал 13 очков и занимает 20-е место в таблице, а «Ливерпуль» с 48 очками идет пятым.