«Вулверхэмптон» летом готов продать Невеша за 40 миллионов фунтов стерлингов

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к уходу из клуба, сообщает The Telegraph.

26-летний португалец не хочет подписывать новый контракт с клубом. Действующее соглашение полузащитника с «волками» истекает летом 2024 года. В связи с этим команда готова расстаться с ним в летнее трансферное окно за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 34 матча за команду во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами.