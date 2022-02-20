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Сегодня, 21:23

«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Лестер»

Иван Шитик
Корреспондент
«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 2:1.
Фото Reuters

«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии. «Волки» обыграли «лис» со счетом 2:1.

Голы у победителей забили Рубен Невеш и Даниэль Поденсе. У гостей отличился Адемола Лукман.

«Вулвз» набрали 40 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» остался на 11-м месте (27 очков).

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
20 февр, 19:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
2:1
Лестер
Голы
Рубен Невеш, 9 (1:0), Лукман, 41 (1:1), Поденсе, 66 (2:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури (Марсал, 88) Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью (Хван Хи Чхан, 58) Дендонкер Хименес Поденсе (Педру Нету, 81)
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Амарти Рикарду Перейра Томас Тилеманс Олбрайтон Дьюсбери-Холл Ндиди (Мэддисон, 74) Дака (Ихеаначо, 73) Лукман
Предупреждения
Аит Нури 31’, Поденсе 38’, Дендонкер 70’, Рубен Невеш 76’  -  Чаглар Сеюнджю 29’, Олбрайтон 36’, Лукман 38’, Рикарду Перейра 90+2’
Судьи
Поусон (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
Результаты / календарь
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38 тур
19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 2 : 4
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 2 : 1
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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