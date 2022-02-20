«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Лестер»

«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии. «Волки» обыграли «лис» со счетом 2:1.

Голы у победителей забили Рубен Невеш и Даниэль Поденсе. У гостей отличился Адемола Лукман.

«Вулвз» набрали 40 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» остался на 11-м месте (27 очков).