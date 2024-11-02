«Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче АПЛ
«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:2.
У хозяев голы забили Йорген Странд Ларсен и Жоау Гомес. За хозяев отличились Тревор Чалоба и Марк Гехи.
«Вулверхэмптон» все еще не одержал ни одной победы в этом сезоне АПЛ. Команда занимает 20-е место с 3 очками. «Кристал Пэлас» (7) находится на 17-й строчке.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
5
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
6
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
8
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
9
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
10
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
12
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
13
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|3 : 0
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|1 : 0
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 2
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|8
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
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