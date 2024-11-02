«Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:2.

У хозяев голы забили Йорген Странд Ларсен и Жоау Гомес. За хозяев отличились Тревор Чалоба и Марк Гехи.

«Вулверхэмптон» все еще не одержал ни одной победы в этом сезоне АПЛ. Команда занимает 20-е место с 3 очками. «Кристал Пэлас» (7) находится на 17-й строчке.