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Сегодня, 19:57

«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» победил «Брайтон»

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» -0:2.
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

На 19-й минуте счет открыл Жан-Филипп Матета. Удвоил преимущество команды на 34-й минуте Вильфрид Заа.

В другом матче тура «Ньюкасл» победил «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Райан Фрэйзер и Фабиан Шер. У «Брайтона» гол забил Льюис Данк.

«Кристал Пэлас» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» 40 очков и 8-я позиция.

«Ньюкасл» имеет в активе 28 очков и занимает 14-ю строчку, у «Брайтона» 33 очка и 13-е место.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:2
Кристал Пэлас
Голы
Матета, 19 (0:1), Заа, 34 (0:2)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Хувер (Хонни Кастро, 25) Марсал Коади Килман (Шикинью, 79) Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Педру Нету (Хименес, 63) Поденсе Хван Хи Чхан
Кристал Пэлас
Гуаита Митчелл Гэи Куяте (Миливоевич, 69) Андерсен Клайн Олисе (Хьюз, 82) Шлупп Галлахер Заа Матета (Бентеке, 69)
Предупреждения
Галлахер 53’, Гуаита 88’, Хьюз 90’
Судьи
Мэдли (Англия)
Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Брайтон & Хоув
Голы
Фрэйзер, 12 (1:0), Шер, 14 (2:0), Данк, 55 (2:1)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт Берн Шелви Уиллок (Лонгстафф, 90+4) Жоэлинтон Вуд Фрэйзер (Гимарайнс, 79) Мерфи (Сен-Максимен, 64)
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти (Марч, 59) Данк Даффи Велтман Кукурелья Гросс Модер (Мопей, 59) Альсате (Макаллистер, 79) Троссар Уэлбек
Предупреждения
Жоэлинтон 87’  -  Даффи 63’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» — «Вест Хэм» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 - : -
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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