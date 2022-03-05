«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» победил «Брайтон»

«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

На 19-й минуте счет открыл Жан-Филипп Матета. Удвоил преимущество команды на 34-й минуте Вильфрид Заа.

В другом матче тура «Ньюкасл» победил «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Райан Фрэйзер и Фабиан Шер. У «Брайтона» гол забил Льюис Данк.

«Кристал Пэлас» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» 40 очков и 8-я позиция.

«Ньюкасл» имеет в активе 28 очков и занимает 14-ю строчку, у «Брайтона» 33 очка и 13-е место.