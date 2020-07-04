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«Вулверхэмптон» интересуется Виллиамом Карвалью

12:19
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«Вулверхэмптон» заинтересован в полузащитнике «Бетиса» Виллиаме Карвалью, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб готов сделать предложение по 28-летнему португальцу. Сообщается, что к игроку также проявляет интерес «Лестер».

В сезоне-2019/20 Карвалью провел за «Бетис» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

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