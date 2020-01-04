«Вулверхэмптон» и «МЮ» сыграли вничью в Кубке Англии. Команды ждет переигровка
22:23
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Победитель противостояния определится после переигровки, которая состоится на стадионе «МЮ».
Кубок Англии
1/32 финала
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
«Вулверхэмптон»: Радди, Доэрти, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 75), Килмен, Дендонкер, Невеш, Саисс (Жоау Моутинью, 71), Траоре, Педру Нету, Эшли-Сил (Хименес, 46).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Мата (Фред, 70), Матич, Перейра, Джеймс (Рэшфорд, 70), Гринвуд, Чонг (Далот, 82).
Предупреждения: Саисс, 57. Килмен, 72. Янг, 86. Жоау Моутинью, 90+4.
Судья: Тирни.
4 января. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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