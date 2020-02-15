«Вулверхэмптон» и «Лестер» голов не забили

«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:0).

«Лестер» остался на 3-м месте в турнирной таблице. «Вулверхжмптон» поднялся на 7-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 0:0

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 81), Саисс, Хименес, Жота (Поденсе, 78), Педру Нету (Траоре, 64).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 75), Барнс (Морган, 90+4), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 68).

Предупреждения: Мэддисон, 36. Невеш, 45+1. Чудхури, 51. Дендонкер, 55. Чилвелл, 88.

Удаление: Чудхури, 76.

Судья: Дин.

14 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».