«Вулверхэмптон» и «Лестер» голов не забили
«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:0).
«Лестер» остался на 3-м месте в турнирной таблице. «Вулверхжмптон» поднялся на 7-ю строчку.
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26-й тур
«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 0:0
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 81), Саисс, Хименес, Жота (Поденсе, 78), Педру Нету (Траоре, 64).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 75), Барнс (Морган, 90+4), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 68).
Предупреждения: Мэддисон, 36. Невеш, 45+1. Чудхури, 51. Дендонкер, 55. Чилвелл, 88.
Удаление: Чудхури, 76.
Судья: Дин.
14 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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