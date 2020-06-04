«Вулверхэмптон» готов снизить требования по Хименесу

«Вулверхэмптон» готов снизить требования по нападающему Раулю Хименесу, сообщает Tribal Football.

По информации источника, английский клуб, ранее требовавший за 28-летнего мексиканца 80 миллионов фунтов, согласен существенно снизить стоимость игрока. Хименесом интересуются «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 36 миллионов фунтов.