Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вулверхэмптон» готов снизить требования по Хименесу

12:56

«Вулверхэмптон» готов снизить требования по нападающему Раулю Хименесу, сообщает Tribal Football.

По информации источника, английский клуб, ранее требовавший за 28-летнего мексиканца 80 миллионов фунтов, согласен существенно снизить стоимость игрока. Хименесом интересуются «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 36 миллионов фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир