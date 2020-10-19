«Вулверхэмптон» готов предложить Траоре новый контракт с зарплатой в 110 тысяч евро в неделю

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к продлению контракта с клубом, сообщает The Sun.

П сведениям источника, «волки» готовы предложить 24-летнему испанцу 4-летний контракт с зарплатой в 110 тысяч евро в неделю. Ранее в СМИ сообщалось об нтересе к игроку со стороны «Ливерпуля» или «Барселоны».

?В сезоне-2020/21 Траоре провел за «Вулверхэмптон» 5 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.