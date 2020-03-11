«Вулверхэмптон» готов потратить на Хамеса 71 миллион фунтов

«Вулверхэмптон» планирует приобрести полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, «волки» собираются заплатить за 28-летнего колумбийца 71 миллион фунтов.

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 13 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего колумбийца в 36 миллионов фунтов.