«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда

«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 0:1. Единственный гол забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.

Лондонцы провели первый матч после возвращения Фрэнке Лэмпарда. «Синие» с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Волки» — на 12-й строчке с 31 очком.

«Лестер» дома уступил «Борнмуту» — 0:1. Гол на счету Филипа Биллинга.

«Лисы» с 25 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» — на 15-й строчке с 30 очками.

«Вест Хэм» на выезде победил «Фулхэм» благодаря автоголу Харрисона Рида.

Гости потерпели четвертое поражение подряд и занимают 10-е место с 39 очками. «Вест Хэм» поднялся на 13-ю строчку с 30 очками.