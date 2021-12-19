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«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

18:54
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«Челси» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 0:0.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:0
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Хувер Марсал Коади Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Дендонкер Хименес (Тринкан, 89 ) Поденсе (Траоре, 79 )
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Канте Чалоба (Сауль, 46) Маунт Зиеш (Ковачич, 65) Пулишич
Предупреждения
Чалоба 30, Рюдигер 33
Судьи
Кут

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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