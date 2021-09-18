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«Брентфорд» в меньшинстве удержал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

16:26
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«Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд» в рамках 5-го тура английской премьер-лиги. Гости одержали победу — 2:0.

Одним из главных героев встречи стал Айван Тони, который на 28-й минуте открыл счет реализовав пенальти. Спустя 6 минут Тони ассистировал Брайану Мбеумо, который установил итоговый счет. В середине второго тайма у «Брентфорда» был удален Шэндон Баптист.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 0:2 (0:2)

Голы: Тони, 28 — с пенальти (0:1). Мбеумо, 34 (0:2).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал (Поденсе, 72), Семеду (Силва, 82), Саисс (Хван Хи Чхан, 46), Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан.

«Брентфорд»: Райя, Янссон (Йергенсен, 82), Хенри (Роэрслев Расмуссен, 75), Айер, Пиннок, Нергор, Янельт, Баптист, Тони, Канос (Оньека, 67), Мбеумо.

Предупреждения: Жозе Са, 27. Саисс, 38. Хенри, 46. Рубен Невеш, 58. Баптист, 59. Янссон, 74. Коади, 90+6.

Удаление: Баптист, 64.

Судья: Инглэнд (Англия).

18 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Вулверхэмптон — Брентфорд

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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