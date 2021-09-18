«Брентфорд» в меньшинстве удержал победу в матче с «Вулверхэмптоном»
«Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд» в рамках 5-го тура английской премьер-лиги. Гости одержали победу — 2:0.
Одним из главных героев встречи стал Айван Тони, который на 28-й минуте открыл счет реализовав пенальти. Спустя 6 минут Тони ассистировал Брайану Мбеумо, который установил итоговый счет. В середине второго тайма у «Брентфорда» был удален Шэндон Баптист.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 0:2 (0:2)
Голы: Тони, 28 — с пенальти (0:1). Мбеумо, 34 (0:2).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал (Поденсе, 72), Семеду (Силва, 82), Саисс (Хван Хи Чхан, 46), Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан.
«Брентфорд»: Райя, Янссон (Йергенсен, 82), Хенри (Роэрслев Расмуссен, 75), Айер, Пиннок, Нергор, Янельт, Баптист, Тони, Канос (Оньека, 67), Мбеумо.
Предупреждения: Жозе Са, 27. Саисс, 38. Хенри, 46. Рубен Невеш, 58. Баптист, 59. Янссон, 74. Коади, 90+6.
Удаление: Баптист, 64.
Судья: Инглэнд (Англия).
18 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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