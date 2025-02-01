Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:29

«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» и прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вулверхэмптон» дома победил «Астон Виллу» в матче 24-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 12-й минуте открыл Жан-Рикне Беллегард. На 90+7-й минуте преимущество хозяев удвоил Матеус Кунья.

«Вулверхэмптон» (19 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ и поднялся на 17-е место. «Астон Вилла» (37) идет восьмой в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 20:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Астон Вилла
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Читайте также
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салах: «Моя главная цель — выиграть с «Ливерпулем» АПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
16
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 20 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости