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Сегодня, 20:04

«Арсенал» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»

Даниил Аршавский
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«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного и победного гола лондонской команды стал защитник Риккардо Калафьори.

В матче было два удаления. На 43-й минуте красную карточку получил полузащитник «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли, а на 70-й минуте поле покинул игрок «Вулверхэмптона» Жоау Гомес, которому судья показал вторую желтую карточку.

После 23 туров в нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 47 очками, «Вулверхэмптон» набрал 16 очков и идет 17-м.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:1
Арсенал

В параллельном матче «Борнмут» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

У победителей хет-трик оформил форвард Данго Уаттара, еще по голу забили нападающие Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо.

«Борнмут» с 40 баллами расположился на 6-й строчке турнирной таблицы, «Ноттингем Форест» идет 3-м с 44 очками.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
5:0
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
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«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
5
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ньюкасл Юнайтед

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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
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Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

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 10 2 2
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