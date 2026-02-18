«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 18 февраля

«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют в 31-м туре чемпионата Англии в среду, 18 февраля. Начало матча на стадионе «Молинью» в Вулверхемптоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вулверхэмптон» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

18 февраля, 23:00. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Арсенал» набрал 57 очков и занимает первое место в таблице, а «Вулверхэмптон» с 9 очками идет 20-м.