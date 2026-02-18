«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 18 февраля
«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют в 31-м туре чемпионата Англии в среду, 18 февраля. Начало матча на стадионе «Молинью» в Вулверхемптоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.
«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вулверхэмптон» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В чемпионате Англии-2025/26 «Арсенал» набрал 57 очков и занимает первое место в таблице, а «Вулверхэмптон» с 9 очками идет 20-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
4
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
11
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
17
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|- : -
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|- : -
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|- : -
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|- : -
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|П
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|1
|0
|2
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
Новости