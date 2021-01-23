«Вулверхэмптон» арендовал Виллиана Жозе у «Реала Сосьедада»

«Вулверхэмптон» объявил о переходе из «Реала Сосьедада» нападающего Виллиана Жозе. Клуб АПЛ арендовал 29-летнего бразильского футболиста до окончания сезона-2020/21, сообщает сайт «волков».

Англичане будут иметь возможность выкупить трансфер Жозе летом. По данным СМИ, опция выкупа составляет около 20 миллионов евро.

Жозе выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В составе испанской команды провел 170 матчей и забил 62 мяча.