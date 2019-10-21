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Вудворд заявил, что семейство Глейзер не планирует продавать «Манчестер Юнайтед»

17:47
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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что семейство Глейзер не собирается никому продавать клуб.

— Исходя из того, что я вижу, Глейзер намерены работать в «МЮ» в долгосрочной перспективе. Они ни разу не заикнулись об уходе из клуба. У нашего клуба нет «суммы отступных», Глейзер не собираются с ним расставаться, — цитирует Вудворда Daily Mail.

Cемья Глейзер купила «МЮ» в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. Ранее фанаты команды неоднократно выражали недовольство американскими владельцами клуба.

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