Вудворд поздравил Моуринью с назначением в «Тоттенхэм»

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эдвард Вудворд поздравил Жозе Моуринью с назначением на пост главного тренера «Тоттенхэма». Именно Вудворд был главным инициатором увольнения португальского специалиста из «МЮ».

— Мне поступают сообщения с поздравлениями отовсюду, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — И готов заранее извиниться за то, что не смогу ответить на все.

Но было приятно услышать столько поздравлений из бывшего клуба. И одним из первых их прислал Вудворд.

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