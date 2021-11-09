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Вудворд может перейти на консультативную должность в «Манчестер Юнайтед»

14:35
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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может перейти на консультативную должность в клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Вудворда, который покинет свой пост в следующем месяце, сменит управляющий директор холдинга «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнолд.

Вудворд занимает должность вице-президент клуба с 2012 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10179589/Manchester-United-Ed-Woodward-talks-consultancy-role-club.html

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