Вудворд может перейти на консультативную должность в «Манчестер Юнайтед»
14:35
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может перейти на консультативную должность в клубе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Вудворда, который покинет свой пост в следующем месяце, сменит управляющий директор холдинга «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнолд.
Вудворд занимает должность вице-президент клуба с 2012 года.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10179589/Manchester-United-Ed-Woodward-talks-consultancy-role-club.html
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