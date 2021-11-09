Вудворд может перейти на консультативную должность в «Манчестер Юнайтед»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может перейти на консультативную должность в клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Вудворда, который покинет свой пост в следующем месяце, сменит управляющий директор холдинга «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнолд.

Вудворд занимает должность вице-президент клуба с 2012 года.