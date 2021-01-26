Встреча двух «тяжеловесов»: Акинфенва пожал руку Моуринью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожал руку форварду «Уикомба» Адебайо Акинфенве после матча 1/16 финала Кубка Англии.

Лондонцы выиграли у клуба из чемпионшипа со счетом 4:1, причем три мяча команда провела в заключительную пятиминутку второго тайма. 38-летний Акинфенва вышел на поле в середине второго тайма.

Акинфенва до нынешнего сезона не играл в Англии выше лиги 1 (третий по силе дивизион), однако стал одним из самых известных футболистов за счет своих габаритов. При росте 180 см вес форварда составляет более 100 кг.