"Всегда рядом с тобой". Трогательный пост девушки Эмилиано Салы

Бывшая девушка нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, который погиб после перелета из Франции в Англию, французская модель Беренис Шкэр опубликовала фотографию в своем Инстаграме.

– Всегда рядом с тобой. Никогда не сдавайся! – подписала фотографию Шкэр в Инстаграме.

Напомним, что 4 февраля спасатели обнаружили под водой обломки самолета, на котором летел Сала, а также, тело одного из людей, находившихся на борту. Тело было доставлено на остров Портленд для определения личности утонувшего.