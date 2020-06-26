«Все мы знаем, почему «Ливерпуль» стал чемпионом». Реакция Федерации регби России

Пресс-служба Федерации регби России отреагировала на успех «Ливерпуля». «Красные» досрочно обеспечили себе победу в чемпионате Англии.

и все мы знаем, почему Ливерпуль стал чемпионом pic.twitter.com/7tBYDiIaA4 — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 25, 2020

«И все мы знаем, почему «Ливерпуль» стал чемпионом», — говорится в сообщении Twitter федерации. На фото изображен регбист, которого назвали «двойником Мохамеда Салаха».

Clear handball from salah, suprised you obsessed rival fans haven't found it yet ?? pic.twitter.com/CajOq365iR — Korie (@Virg_VD) February 10, 2020

В регбийном матче «Салфорд» — «Торонто» одну из попыток занес Рис Уильямс. Болельщики отметили его сходство с Салахом.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/20. Это стало известно после матча 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити» (2:1). Гости проиграли и уже не смогут догнать команду Юргена Клоппа по очкам.

До конца сезона осталось сыграть семь туров, причем ближайший матч уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» проведет как раз против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» впервые выиграл чемпионат после учреждения премьер-лиги. Предыдущий раз «красные» взяли трофей 30 лет назад, в 1990 году. Всего на их счету 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).