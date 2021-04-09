Все матчи предстоящего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

Все матчи предстоящего тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в память умершего мужа британской королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Также все футболисты выйдут на игру с траурными повязками, сообщает пресс-служба АПЛ 9 апреля.

Принцу Филиппу было 99 лет, до своего столетнего юбилея супруг королевы, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил около двух месяцев.

Брак Филиппа и Елизаветы продлился дольше, чем брак любого другого британского монарха. При этом Филипп стал первым со времен умершего в 1861 году принца Альберта супругом монарха Великобритании, умершим раньше сюзерена.