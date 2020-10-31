Чемпионат Англии, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей
30 октября, пятница
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (2:0)
Голы: Аит Нури, 18 (1:0). Поденсе, 27 (2:0).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).
Предупреждения: ван Анхолт, 45. Заа, 62.
Удаление: Миливоевич, 86.
Судья: Аткинсон.
30 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
31 октября, суббота
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» (15.30)
«Бернли» — «Челси» (18.00)
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» (20.30)
1 ноября, воскресенье
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» (15.00)
«Ньюкасл» — «Эвертон» (17.00)
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (19.30)
«Тоттенхэм» — «Брайтон» (22.15)
2 ноября, понедельник
«Фулхэм» — «Вест Бромвич» (20.30)
«Лидс» — «Лестер» (23.00)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.