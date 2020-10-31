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Чемпионат Англии, 7-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:00
«Арсенал» в гостях сыграет с «МЮ» в матче 7-го тура АПЛ. Фото twitter.com/Arsenal
«Арсенал» в гостях сыграет с «МЮ» в матче 7-го тура АПЛ. Фото twitter.com/Arsenal
7-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.

30 октября, пятница

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (2:0)
Голы: Аит Нури, 18 (1:0). Поденсе, 27 (2:0).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).
Предупреждения: ван Анхолт, 45. Заа, 62.
Удаление: Миливоевич, 86.
Судья: Аткинсон.
30 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Вулверхэмптон Уондерерс — Кристал Пэлас

31 октября, суббота

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» (15.30)

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити

«Бернли» — «Челси» (18.00)

Бернли — Челси

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» (20.30)

Ливерпуль — Вест Хэм

1 ноября, воскресенье

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» (15.00)

Астон Вилла — Саутгемптон

«Ньюкасл» — «Эвертон» (17.00)

Ньюкасл Юнайтед — Эвертон

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (19.30)

Манчестер Юнайтед — Арсенал

«Тоттенхэм» — «Брайтон» (22.15)

Тоттенхэм — Брайтон & Хоув

2 ноября, понедельник

«Фулхэм» — «Вест Бромвич» (20.30)

Фулхэм — Вест Бромвич

«Лидс» — «Лестер» (23.00)

Лидс — Лестер

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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