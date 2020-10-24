Чемпионат Англии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей
23 октября, пятница
«Астон Вилла» — «Лидс» — 0:3 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 55 (0:1). Бэмфорд, 67 (0:2). Бэмфорд, 74 (0:3).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Кох, Стрейк (Шеклтон, 21), Эйлинг, Клих, Родриго (Пабло Эрнандес, 79), Бэмфорд, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Харрисон.
Предупреждения: Стрейк, 10. Мингс, 53. Грилиш, 69. Клих, 90.
Судья: Тирни (Англия).
23 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
24 октября, суббота
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум». 14:30.
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
Лондон. Стадион «Крейвен Коттедж». 17:00.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 19:30.
«Ливерпуль» — «Шеффилд»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22:00
25 октября, воскресенье
«Саутгемптон» — «Эвертон»
Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис». 17:00
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед»
Вулверхэмптон. Стадион «Молинью». 19:30
«Арсенал» — «Лестер»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 22:15
26 октября, понедельник
«Брайтон & Хоув» — «Вест Бромвич»
Брайтон. Стадион «Фалмер». 20:30
«Бернли» — «Тоттенхэм»
Бернли. Стадион «Терф Мур». 23:00
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.