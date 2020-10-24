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Чемпионат Англии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей

12:00
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Фото AFP
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Фото AFP
6-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.

23 октября, пятница

«Астон Вилла» — «Лидс» — 0:3 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 55 (0:1). Бэмфорд, 67 (0:2). Бэмфорд, 74 (0:3).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Кох, Стрейк (Шеклтон, 21), Эйлинг, Клих, Родриго (Пабло Эрнандес, 79), Бэмфорд, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Харрисон.
Предупреждения: Стрейк, 10. Мингс, 53. Грилиш, 69. Клих, 90.
Судья: Тирни (Англия).
23 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Астон Вилла — Лидс

24 октября, суббота

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум». 14:30.

Вест Хэм — Манчестер Сити

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

Лондон. Стадион «Крейвен Коттедж». 17:00.

Фулхэм — Кристал Пэлас

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 19:30.

Манчестер Юнайтед — Челси

«Ливерпуль» — «Шеффилд»

Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22:00

Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед

25 октября, воскресенье

«Саутгемптон» — «Эвертон»

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис». 17:00

Саутгемптон — Эвертон

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед»

Вулверхэмптон. Стадион «Молинью». 19:30

Вулверхэмптон — Ньюкасл Юнайтед

«Арсенал» — «Лестер»

Лондон. Стадион «Эмирейтс». 22:15

Арсенал — Лестер

26 октября, понедельник

«Брайтон & Хоув» — «Вест Бромвич»

Брайтон. Стадион «Фалмер». 20:30

Брайтон & Хоув — Вест Бромвич

«Бернли» — «Тоттенхэм»

Бернли. Стадион «Терф Мур». 23:00

Бернли — Тоттенхэм

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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