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Чемпионат Англии, 5-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Манчестер Сити» — «Арсенал». Фото Reuters
«Манчестер Сити» — «Арсенал». Фото Reuters

5-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.

17 октября, суббота

Эвертон — Ливерпуль
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 14:30)

Эвертон — Ливерпуль

Челси — Саутгемптон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 17:00)

Челси — Саутгемптон

Манчестер Сити — Арсенал
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 19:30)

Манчестер Сити — Арсенал

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 22:00)

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед

18 октября, воскресенье

Шеффилд Юнайтед — Фулхэм
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 14:00)

Шеффилд Юнайтед — Фулхэм

Кристал Пэлас — Брайтон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 16:00)

Кристал Пэлас — Брайтон & Хоув

Тоттенхэм — Вест Хэм
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 18:30)

Тоттенхэм — Вест Хэм

Лестер — Астон Вилла
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 21:15)

Лестер — Астон Вилла

19 октября, понедельник

Вест Бромвич — Бернли
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 19:30)

Вест Бромвич — Бернли

Лидс — Вулверхэмптон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 22:00)

Лидс — Вулверхэмптон

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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