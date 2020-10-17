Чемпионат Англии, 5-й тур: расписание и трансляции всех матчей
5-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21.
17 октября, суббота
Эвертон — Ливерпуль
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 14:30)
Челси — Саутгемптон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 17:00)
Манчестер Сити — Арсенал
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 19:30)
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 22:00)
18 октября, воскресенье
Шеффилд Юнайтед — Фулхэм
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 14:00)
Кристал Пэлас — Брайтон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 16:00)
Тоттенхэм — Вест Хэм
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 18:30)
Лестер — Астон Вилла
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 21:15)
19 октября, понедельник
Вест Бромвич — Бернли
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 19:30)
Лидс — Вулверхэмптон
Видеотрансляция матча (Окко Спорт, 22:00)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.