Чемпионат Англии, 4-й тур: расписание и трансляции всех матчей
10:00
4-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», который состоится в воскресенье.
3 октября, суббота
«Челси» — «Кристал Пэлас» (14.30)
«Эвертон» — «Брайтон» (17.00)
«Лидс» — «Манчестер Сити» (19.30)
«Ньюкасл» — «Бернли» (22.00)
4 октября, воскресенье
«Лестер» — «Вест Хэм» (14.00)
«Саутгемптон» — «Вест Бромвич» (14.00)
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (16.00)
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» (16.00)
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (18.30)
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» (21.15)
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт