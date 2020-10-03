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Чемпионат Англии, 4-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:00
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 4-м туре АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 4-м туре АПЛ.

4-й тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», который состоится в воскресенье.

3 октября, суббота

«Челси» — «Кристал Пэлас» (14.30)

Челси — Кристал Пэлас

«Эвертон» — «Брайтон» (17.00)

Эвертон — Брайтон & Хоув

«Лидс» — «Манчестер Сити» (19.30)

Лидс — Манчестер Сити

«Ньюкасл» — «Бернли» (22.00)

Ньюкасл Юнайтед — Бернли

4 октября, воскресенье

«Лестер» — «Вест Хэм» (14.00)

Лестер — Вест Хэм

«Саутгемптон» — «Вест Бромвич» (14.00)

Саутгемптон — Вест Бромвич

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (16.00)

Арсенал — Шеффилд Юнайтед

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» (16.00)

Вулверхэмптон — Фулхэм

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (18.30)

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» (21.15)

Астон Вилла — Ливерпуль

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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