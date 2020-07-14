Чемпионат Англии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей

36-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — матч «Арсенала» и «Ливерпуля», который состоится в среду.

14 июля, вторник

«Челси» — «Норвич» (22.15)

15 июля, среда

«Бернли» — «Вулверхэмптон» (20.00)

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (20.00)

«Манчестер Сити» — «Борнмут» (20.00)

«Арсенал» — «Ливерпуль» (22.15)

16 июля, четверг

«Эвертон» — «Астон Вилла» (20.00)

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» (20.00)

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (22.15)

«Саутгемптон» — «Брайтон» (22.15)

17 июля, пятница

«Вест Хэм» — «Уотфорд» (22.00)

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