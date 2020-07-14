Чемпионат Англии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:30
36-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — матч «Арсенала» и «Ливерпуля», который состоится в среду.
14 июля, вторник
«Челси» — «Норвич» (22.15)
15 июля, среда
«Бернли» — «Вулверхэмптон» (20.00)
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (20.00)
«Манчестер Сити» — «Борнмут» (20.00)
«Арсенал» — «Ливерпуль» (22.15)
16 июля, четверг
«Эвертон» — «Астон Вилла» (20.00)
«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» (20.00)
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (22.15)
«Саутгемптон» — «Брайтон» (22.15)
17 июля, пятница
«Вест Хэм» — «Уотфорд» (22.00)
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