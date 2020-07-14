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Чемпионат Англии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:30
«Ливерпуль» в гостях сыграет против «Арсенала» в матче 36-го тура АПЛ. Фото instagram.com/liverpoolfc
«Ливерпуль» в гостях сыграет против «Арсенала» в матче 36-го тура АПЛ. Фото instagram.com/liverpoolfc

36-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — матч «Арсенала» и «Ливерпуля», который состоится в среду.

14 июля, вторник

«Челси» — «Норвич» (22.15)

Челси — Норвич

15 июля, среда

«Бернли» — «Вулверхэмптон» (20.00)

Бернли — Вулверхэмптон

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (20.00)

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенхэм

«Манчестер Сити» — «Борнмут» (20.00)

Манчестер Сити — Борнмут

«Арсенал» — «Ливерпуль» (22.15)

Арсенал — Ливерпуль

16 июля, четверг

«Эвертон» — «Астон Вилла» (20.00)

Эвертон — Астон Вилла

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» (20.00)

Лестер — Шеффилд Юнайтед

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (22.15)

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед

«Саутгемптон» — «Брайтон» (22.15)

Саутгемптон — Брайтон & Хоув

17 июля, пятница

«Вест Хэм» — «Уотфорд» (22.00)

Вест Хэм — Уотфорд

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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