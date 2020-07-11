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Чемпионат Англии, 35-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:30
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ. Фото Reuters
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ. Фото Reuters

35-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал», которое состоится в воскресенье.

11 июля, суббота

«Норвич» — «Вест Хэм» (14.30)

Норвич — Вест Хэм

«Уотфорд» — «Ньюкасл» (14.30)

Уотфорд — Ньюкасл Юнайтед

«Ливерпуль» — «Бернли» (17.00)

Ливерпуль — Бернли

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (19.30)

Шеффилд Юнайтед — Челси

«Брайтон» — «Манчестер Сити» (22.00)

Брайтон & Хоув — Манчестер Сити

12 июля, воскресенье

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» (14.00)

Вулверхэмптон — Эвертон

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» (16.15)

Астон Вилла — Кристал Пэлас

«Тоттенхэм» — «Арсенал» (18.30)

Тоттенхэм — Арсенал

«Борнмут» — «Лестер» (21.00)

Борнмут — Лестер

13 июля, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (22.00)

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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