Чемпионат Англии, 35-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:30
35-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал», которое состоится в воскресенье.
11 июля, суббота
«Норвич» — «Вест Хэм» (14.30)
«Уотфорд» — «Ньюкасл» (14.30)
«Ливерпуль» — «Бернли» (17.00)
«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (19.30)
«Брайтон» — «Манчестер Сити» (22.00)
12 июля, воскресенье
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» (14.00)
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» (16.15)
«Тоттенхэм» — «Арсенал» (18.30)
«Борнмут» — «Лестер» (21.00)
13 июля, понедельник
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (22.00)
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