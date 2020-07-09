Чемпионат Англии, 34-й тур: расписание и трансляции всех матчей
7 июля, вторник
«Кристал Пэлас» — «Челси» — 2:3 (1:2)
Голы: Жиру, 6 (0:1). Пулишич, 27 (0:2). Заа, 34 (1:2). Абрахам, 71 (1:3). Бентеке, 72 (2:3).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл (Сако, 9), Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур Маккарти, 80), Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Бентеке, Айю (Таунсенд, 80), Заа.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Маунт, Гилмор (Жоржинью, 80), Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич.
Предупреждение: Миливоевич, 35.
Судья: Кут.
7 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Уотфорд» — «Норвич» — 2:1 (1:1)
Голы: Буэндия, 4 (0:1). Доусон, 10 (1:1). Уэлбек, 55 (2:1).
«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ (Чалоба, 87), Дукуре, Хьюз (Клеверли, 59), Уэлбек, Дини, Сарр.
«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Маклин, 55), Вранчич, Штиперманн (Ида, 76), Пукки (Дрмич, 83), Буэндия, Эрнандес (Мартин, 84).
Предупреждения: Льюис, 9. Теттей, 11. Хьюз, 23. Буэндия, 90+4.
Судья: Тэйлор.
7 июля. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
«Арсенал» — «Лестер» — 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг, 21 (1:0). Варди, 84 (1:1).
«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Тирни, Джака, Себальос (Торрейра, 80), Ляказетт (Уиллок, 71), Обамеянг (Мэйтланд-Найлс, 90+3), Сака (Нкетиа, 71).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт (Грэй, 76), Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Фукс, 59), Тилеманс, Ндиди (Прат, 82), Варди, Перес, Ихеаначо (Барнс, 59).
Предупреждение: Мустафи, 88.
Удаление: Нкетиа, 75.
Судья: Кавана.
7 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
8 июля, среда
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (0:0)
Гол: Иган, 90+3.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге, Осборн, Шарп (Живкович, 71), Макберни (Муссе, 49).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Дендонкер, 79), Жота.
Предупреждения: О`Коннелл, 30. Стивенс, 63.
Судья: Аткинсон.
8 июля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 5:0 (2:0)
Голы: Габриэл Жезус, 10 (1:0). Махрез, 21 (2:0). Фернандес, 58 — в свои ворота (3:0). Сильва, 65 (4:0). Стерлинг, 90+1 (5:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунс, Жоау Канселу (Уокер, 46), Зинченко, Сильва, Де Брейне, Эрнандес (Гюндоган, 46), Фоуден (Стерлинг, 62), Махрез (Дойл, 75), Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 62).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Шер, Крафт (Атсу, 84), Йедлин, Ритчи (Муто, 84), Шелви (Манкильо, 67), Лазаро (Лонгстафф, 67), Бенталеб, Жоэлинтон (Гэйл, 67).
Судья: Мэдли.
8 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».
«Вест Хэм» — «Бернли» — 0:1 (0:1)
Гол: Родригес, 38.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Айети, 87), Соучек, Райс, Ярмоленко (Алле, 62), Антонио, Боуэн.
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Выдра (Вуд, 60), Макнейл.
Предупреждения: Тарковски, 58. Фредерикс, 64.
Судья: Оливер.
8 июля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Брайтон & Хоув» — «Ливерпуль» — 1:3 (1:2)
Голы: Салах, 6 (0:1). Хендерсон, 8 (0:2). Троссар, 45 (1:2). Салах, 76 (1:3).
«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти, Гросс (Муй, 71), Преппер (Биссума, 71), Стивенс, Макаллистер (Конноли, 71), Мопей, Троссар.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Уильямс (Робертсон, 46), Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 61), Кейта (Мане, 61), Роберту Фирмину (Минамино, 87), Салах.
Предупреждения: Уильямс, 41. Мане, 62. Фабинью, 78. Лемпти, 85. Гомес, 89.
Судья: Поусон (Англия).
8 июля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
9 июля, четверг
«Борнмут» — «Тоттенхэм»
Видеотрансляция игры — на сайте Оkkо.tv. Начало — 20:00.
«Эвертон» — «Саутгемптон»
Видеотрансляция игры — на сайте Оkkо.tv. Начало — 20:00.
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
Видеотрансляция игры — на сайте Оkkо.tv. Начало — 22:15.