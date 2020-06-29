Чемпионат Англии, 32-й тур: расписание и трансляции всех матчей
32-й тур чемпионата Англии. Центральная встреча — матч нового чемпиона страны «Ливерпуля» против идущего вторым «Манчестер Сити».
27 июня, суббота
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Дендонкер, 62.
«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт (Тэйлор, 11), Мингс, Хос, Конса (Эль-Мохамади, 60), Хурихэйн (Макгинн, 60), Грилиш, Накамба (Эль-Гази, 82), Дуглас Луис, Дэвис (Трезеге, 82), Саматта.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Педру Нету, 85), Жота (Траоре, 60).
Предупреждения: Мингс, 18. Невеш, 90+4.
Судья: Поусон.
27 июня. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
28 июня, воскресенье
«Уотфорд» — «Саутгемптон» — 1:3 (0:1)
Голы: Ингс, 16 (0:1). Ингс, 70 (0:2). Беднарек, 79 — в свои ворота (1:2). Уорд-Проуз, 82 (1:3).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения (Пуссетто, 79), Доусон, Масина (Холевас, 74), Капуэ, Перейра (Жоау Педру, 74), Дукуре, Хьюз (Уэлбек, 73), Дини, Сарр.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (Армстронг, 65), Лонг (Адамс, 75), Редмонд, Ингс.
Предупреждения: Доусон, 32. Дукуре, 90+5. Каткарт, 90+6.
Судья: Оливер.
28 июня. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
29 июня, понедельник
«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:1 (0:0)
Гол: Ми, 62.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, С.Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Таунсенд (Майер, 77), Айю, Заа.
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк (Лонг, 70), Уэствуд, Браунхил, Выдра, Макнейл.
Предупреждения: Тарковски, 58. Маккарти, 61.
Судья: Хупер.
29 июня. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
30 июня, вторник
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (22.15)
1 июля, среда
2 июля, четверг
«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» (20.00)
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (22.15)
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