Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Чемпионат Англии, 3-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:15
«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ. Фото AFP
«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ. Фото AFP

Третий тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Ливерпуль» — «Арсенал», который состоится в понедельник.

26 сентября, суббота

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (14.30)

Брайтон & Хоув — Манчестер Юнайтед

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» (17.00)

Кристал Пэлас — Эвертон

«Вест Бромвич» — «Челси» (19.30)

Вест Бромвич — Челси

«Бернли» — «Саутгемптон» (22.00)

Бернли — Саутгемптон

27 сентября, воскресенье

«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» (14.00)

Шеффилд Юнайтед — Лидс

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» (16.00)

Тоттенхэм — Ньюкасл Юнайтед

«Манчестер Сити» — «Лестер» (18.30)

Манчестер Сити — Лестер

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (21.00)

Вест Хэм — Вулверхэмптон

28 сентября, понедельник

«Фулхэм» — «Астон Вилла» (19.45)

Фулхэм — Астон Вилла

«Ливерпуль» — «Арсенал» (22.00)

Ливерпуль — Арсенал

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир