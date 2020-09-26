Чемпионат Англии, 3-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:15
Третий тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Ливерпуль» — «Арсенал», который состоится в понедельник.
26 сентября, суббота
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (14.30)
«Кристал Пэлас» — «Эвертон» (17.00)
«Вест Бромвич» — «Челси» (19.30)
«Бернли» — «Саутгемптон» (22.00)
27 сентября, воскресенье
«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» (14.00)
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» (16.00)
«Манчестер Сити» — «Лестер» (18.30)
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (21.00)
28 сентября, понедельник
«Фулхэм» — «Астон Вилла» (19.45)
«Ливерпуль» — «Арсенал» (22.00)
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