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Чемпионат Англии, 2-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Челси» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 2-го тура АПЛ. Фото Reuters
«Челси» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 2-го тура АПЛ. Фото Reuters

Второй тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Челси» — «Ливерпуль», который состоится в это воскресенье.

19 сентября, суббота

«Эвертон» — «Вест Бромвич» (14.30)

Эвертон — Вест Бромвич

«Лидс» — «Фулхэм» (17.00)

Лидс — Фулхэм

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (19.30)

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

«Арсенал» — «Вест Хэм» (22.00)

Арсенал — Вест Хэм

20 сентября, воскресенье

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» (14.00)

Саутгемптон — Тоттенхэм

«Ньюкасл» — «Брайтон» (16.00)

Ньюкасл Юнайтед — Брайтон & Хоув

«Челси» — «Ливерпуль» (18.30)

Челси — Ливерпуль

«Лестер» — «Бернли» (21.00)

Лестер — Бернли

21 сентября, понедельник

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (20.00)

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (22.15)

Вулверхэмптон — Манчестер Сити

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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