Чемпионат Англии, 2-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:00
Второй тур чемпионата Англии сезона-2020/21. Центральная встреча — матч «Челси» — «Ливерпуль», который состоится в это воскресенье.
19 сентября, суббота
«Эвертон» — «Вест Бромвич» (14.30)
«Лидс» — «Фулхэм» (17.00)
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (19.30)
«Арсенал» — «Вест Хэм» (22.00)
20 сентября, воскресенье
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» (14.00)
«Ньюкасл» — «Брайтон» (16.00)
«Челси» — «Ливерпуль» (18.30)
«Лестер» — «Бернли» (21.00)
21 сентября, понедельник
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (20.00)
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (22.15)
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