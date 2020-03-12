Все игроки АПЛ проходят тестирование на коронавирус

Игроки команд АПЛ сегодня, 12 марта, проходят тестирование на коронавирус после того, как у трех из них проявились симптомы. Результаты теста появятся завтра.

Один из игроков обнаружил симптомы вируса в начале этой недели и был немедленно изолирован. Его состояние улучшилось.

Ранее появилась информация, что правительство Великобритании приняло решение, что футбольные матчи в Англии должны проходить при пустых трибунах из-за опасности распространения коронавируса. Эти меры будут распространяться как на АПД, так и на матчи низших дивизионов.