Вратарь сборной Англии может в январе вернуться в премьер-лигу

Вратарь «Стоук Сити» Джек Батленд может зимой вернуться в английскую премьер-лигу, утверждает The Sun. Интерес к 26-летнему игроку сборной Англии проявляет «Норвич». Сделка будет возможна в случае падения цены на голкипера. «Норвич» готов заплатить 12-15 миллионов фунтов, но «Стоук» настаивает на 25 миллионах.

Батленд играет в «Стоук Сити» с сезона-2013/14. В 2018 году команда вылетела из премьер-лиги. Несмотря на выступление в чемпионшипе, Батленд продолжает вызываться в сборную Англии. В частности, он был в составе команды в мартовских матчах отборочного турнира Евро-2020. Всего в составе англичан на его счету 9 встреч.