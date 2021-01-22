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Вратарь «Ньюпорта» забил самый дальний гол в истории футбола

20:39
Вратарь &quot;Ньюпорта&quot; Том Кинг. Фото Twitter
Вратарь &quot;Ньюпорта&quot; Том Кинг. Фото Twitter

Том Кинг, вратарь клуба четвертого по силе дивизиона Англии «Ньюпорт Каунти», попал в Книгу рекордов Гиннесса. Голкипер забил мяч в матче с «Челтенхэмом», выбивая мяч от ворот.

В результате мяч влетел в сетку после удара с расстояния 96,01 м. Кинг побил предыдущий рекорд вратаря Асмира Беговича более чем на 4 метра. 4 сентября 2013 года босниец забил в игре с «Саутгемптоном» с расстояния 91,9 м.

Официальный сайт Книги рекордов Гиннесса уже официально признал рекорд Кинга, и тот должен попасть в ее новое издание.

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