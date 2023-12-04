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Сегодня, 15:48

Вратарь «Ньюкасла» Поуп может пропустить до 5 месяцев из-за травмы плеча, полученной в матче с «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ник Поуп покидает поле после полученной травмы плеча.
Фото AFP

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы левого плеча, полученной в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0), сообщает журналист Daily Telegraph Майк Макграт.

31-летний англичанин будет восстанавливаться от 4 до 5 месяцев и должен будет восстановиться лишь к концу сезона-2023/24.

Не исключено, что футболисту потребуется операция, в данный момент медицинский штаб клуба рассматривает этот вариант.

В сезоне-2023/24 Поуп провел 20 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах и пропустил 19 мячей, отыграв 8 встреч на ноль.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Ник Поуп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 - : -
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
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Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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