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Сегодня, 21:10

Вратарь «Ньюкасла» получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» за игру руками за пределами штрафной

Иван Шитик
Корреспондент
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Ник Поуп и Мохамед Салах.
Фото Reuters

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду «красных» Мо Салаху принять мяч, упал на газон.

В итоге, Поуп был вынужден схватить мяч руками, чтобы тот не достался полевому игроку.

Главный судья Энтони Тэйлор сразу удалил футболиста «сорок». Это первое удаление Поупа в чемпионате Англии.

Теперь Поуп не сыграет в финале Кубка английской лиги против «МЮ», потому что дисквалификации в АПЛ распространяются и на этот турнир.

Место в воротах «сорок» в этой встрече может занять бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, потому что другой вратарь «Ньюкасла» — Мартин Дубравка — заигран в турнире за «МЮ».

ФК Ливерпуль
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 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
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 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
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 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
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 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
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 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
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 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
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 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
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Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
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 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
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Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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МЮ – Лестер
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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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Каземиру

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Тайрик Митчелл

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